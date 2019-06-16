Политика
Ренато Усатый возвращается в МолдавиюГазета.Ru 06:58
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Автоспорт
Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане
Обновлено в 14:29
Происшествия
В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»
На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Религия
Православные отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба
Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 12:06
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Общество
В Северодвинске сегодня пройдет митинг против новой мусорной свалки
Акция станет восьмой по счету, - рассказал "Эху Москвы" организатор, активист движения "Чистый Север-29" Олег Мандрыкин.
Обновлено в 03:00
Теннис
Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца
Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с Международным Днем отца.
Обновлено в 13:45
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Футбол
Названа символическая сборная ЕВРО U-21 всех времён
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную ЕВРО U-21 за все времена.
Обновлено в 14:27
Политика
Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400
«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкого МИД.
Обновлено в 14:41
Футбол
Поляки обыграли сборную Бельгии в матче молодежного чемпионата Европы
Сборная Польши одержала волевую победу над сверстниками из Бельгии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 14:33
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Происшествия
Жители Чемодановки нашли виновных в конфликте с цыганами
Обновлено в 13:47
Происшествия
Очевидец спас от смерти пенсионера-мотоциклиста, упавшего на рельсы
Полиция Чехии обнародовала кадры спасения пожилого мотолюбителя, столкнувшегося со шлагбаумом и упавшего на железнодорожные пути прямо перед поездом.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Авто
Названы лучшие немецкие автомобили с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».
Обновлено в 09:25
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы
На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19