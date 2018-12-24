Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро
Евро-футбол.ру
03:45

Как сообщает Football-Italia, "старая синьора" якобы согласовала с 27-летним футболистом детали личного контракта. По его условиям, Ремзи будет получать в Турине 10 миллионов евро за сезон.
Евро-футбол.ру03:45

Подробнее о событии

В Италии сообщили, что Рэмзи принял предложение «Ювентуса»

Советский спорт04:05

СМИ: Рэмси летом перейдёт в «Ювентус»

Чемпионат03:37

СМИ узнали о решении Рэмзи перейти в «Ювентус»

РИА Новости03:35

СМИ: «Ювентус» предложил Рэмси 10 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс03:10

«Ювентус» согласовал контракт с Рэмзи. Больше чем он будет получать только Роналду

Sport24.ru04:28

Рэмзи будет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год. Больше только у Роналду

Sports.ru03:15

Рэмзи не стоит уходить из «Арсенала» в «Ювентус»: анализ ситуации

Sport.ruвчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол

Кононов: всегда уважаю футболистов, но не даю переступить черту

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что всегда с уважением относится к футболистам, но никогда не дает им возможность переступить ту черту, где работает главный тренер.
Обновлено в 06:06
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан».
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим софийского ЦСКА

Нападающий софийского ЦСКА Кирилл Десподов находится в сфере интересов московского «Спартака», сообщают болгарские СМИ.
Обновлено в 05:31
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи», сообщают СМИ

Обновлено в 02:04
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

Обновлено в 03:14
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол

Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»

Тренер сказал, что мы должны больше атаковать, больше бегать и бороться. Именно это мы сделали в матче с «Кардиффом».
Обновлено в 05:04
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Шмейхель: «Культура „МЮ“, которая делала этот клуб особенным, исчезла»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба еще одного экс-игрока Уле Гуннара Сульшера.
Обновлено в 04:09
ещё по теме
Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное