Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро
Евро-футбол.ру
03:45

Как сообщает Football-Italia, "старая синьора" якобы согласовала с 27-летним футболистом детали личного контракта. По его условиям, Ремзи будет получать в Турине 10 миллионов евро за сезон.
Евро-футбол.ру03:45

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