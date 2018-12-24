Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро
Евро-футбол.ру
03:45

Как сообщает Football-Italia, "старая синьора" якобы согласовала с 27-летним футболистом детали личного контракта. По его условиям, Ремзи будет получать в Турине 10 миллионов евро за сезон.
Евро-футбол.ру03:45

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«Ювентус» согласовал контракт с Рэмзи. Больше чем он будет получать только Роналду

Sport24.ru04:28

В Италии сообщили, что Рэмзи принял предложение «Ювентуса»

Советский спорт04:05

«Ювентус» будет платить Рэмзи 10 млн евро в год

Soccer.ru03:41

СМИ: Рэмси летом перейдёт в «Ювентус»

Чемпионат03:37

СМИ узнали о решении Рэмзи перейти в «Ювентус»

РИА Новости03:35

СМИ: «Ювентус» предложил Рэмси 10 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс03:10

Рэмзи будет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год. Больше только у Роналду

Sports.ru03:15
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
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Сарри намерен пригласить в «Челси» психолога

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри планирует пригласить в клуб спортивного психолога для работы с игроками.
Обновлено в 04:14
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Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Талалаев назван лучшим тренером Армении в 2018 году

Российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий "Пюник", занял первое место в голосовании за лучшего тренера Армении в 2018 году.
Обновлено в 03:20
Футбол

Слуцкий: «Впервые в сезоне „Витесс“ показал характер»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в поединке против "Де Графсхапа" (2:2).
Обновлено в 00:06
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
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«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах

В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2).
Обновлено в 00:29
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Агент Асенсио прокомментировал интерес со стороны «Интера»

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется миланский «Интер».
Обновлено в 01:28
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Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Обновлено в 04:21
Футбол

«МЮ» выплатит Сульшеру € 2,2 млн, если клуб попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от клуба денежный бонус.
Обновлено в 03:09
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Дмитрий Назаров: «Каррера должен был уйти сразу после чемпионства»

На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Гари Невилл: «Если „Ливерпуль“ выиграет чемпионство, мне придётся уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал промежуточное лидерство "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:33
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Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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