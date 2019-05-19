Энергетика
Ремонт на месторождении в Кашагане продлится до конца маяПРАЙМ 04:18
Ремонт на месторождении Кашаган в Казахстане завершится в конце мая, после этого добыча на нем планово выйдет на уровень 370 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
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Обновлено в 06:23
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Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
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Армия и оружие
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Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
Обновлено в 07:13
Музыка
Рудковская рассказала, что не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 07:16
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
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Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
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Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Политика
Саакашвили призвал Зеленского не вести прямой диалог с Россией
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вступающий 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры с Россией, так как Москва якобы «недоговороспособна».
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Спорт
Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.
Обновлено в 07:15
Путешествия
Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий за рубежом
Почти половина опрошенных российских туристов назвали прогулку пешком лучшим способом изучать зарубежные города и достопримечательности.
Обновлено в 07:45
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
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Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
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Обновлено вчера в 11:09
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СМИ назвали первый президентский указ Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
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Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Интернет
Google использует Gmail для отслеживания истории покупок
Американская компания Google использует почтовый сервис Gmail для сбора и хранения информации о покупках, совершённых через интернет.
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