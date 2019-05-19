Энергетика

Ремонт на месторождении в Кашагане продлится до конца маяПРАЙМ 04:18

Ремонт на месторождении Кашаган в Казахстане завершится в конце мая, после этого добыча на нем планово выйдет на уровень 370 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
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Ремонт на месторождении в Кашагане продлится до конца мая

ПРАЙМ04:18

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ пока не будет выносить рекомендаций по добыче

Интерфакс04:03

Минэнерго Казахстана: мониторинг ОПЕК+ не вынесет рекомендаций по уровням добычи 19 мая

ТАСС04:01
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