Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса». Неудачно он поставил ногу в игровом эпизоде на 20-й минуте, на поле появилась бригада медиков. Кабелла вернулся на поле, но уже на 25-й минуте снова оказался на газоне.

Реми Кабелла получил травму в матче с «Олимпиакосом»

Политика Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков Все захваченные в Сирии американскими военными террористы будут возвращены в страны происхождения, заявил президент США Дональд Трамп.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».

Футбол Кутеповым интересуется клуб из Турции Напомним, Илья Кутепов попал в структуру московского «Спартака» в 2012 году, а в декабре этого же года защитник провел первый матч в основном составе москвичей.

Политика Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Армия и оружие Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.

Транспорт Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок Министерство транспорта РФ планирует создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних пассажирских перевозок к концу 2020 года.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Политика Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.

Экономика Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.

Политика Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Здоровье В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.

Общество Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский» Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.

Общество В Крыму обнаружили древний христианский храм По словам представителя Института археологии Крыма РАН, исследователи обнаружили уникальный христианский храм, который позволяет иначе взглянуть на планировку городища, который относится ко второй половины Х века и конкретизировать представления о застройке городов византийского времени, располагавшихся на территории Крыма, передаёт РИА Новости.

Политика В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу 17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

Армия и оружие Западные эксперты оценили новый российский беспилотник Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.

Политика Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.