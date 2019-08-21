Футбол

Реми Кабелла получил травму в матче с «Олимпиакосом»КП - Кубань 15:36

Олимпиакос — Краснодар
1 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса». Неудачно он поставил ногу в игровом эпизоде на 20-й минуте, на поле появилась бригада медиков. Кабелла вернулся на поле, но уже на 25-й минуте снова оказался на газоне.
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