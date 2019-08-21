Футбол
Реми Кабелла получил травму в матче с «Олимпиакосом»КП - Кубань 15:36
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
|26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
|30′
|59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
28
Вальбуэна
8
дос Сантос
19
Масурас
9
Герреро
10
Поденсе
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса». Неудачно он поставил ногу в игровом эпизоде на 20-й минуте, на поле появилась бригада медиков. Кабелла вернулся на поле, но уже на 25-й минуте снова оказался на газоне.
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