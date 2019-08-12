Энергетика
Reliance продаст 20% нефтеперерабатывающего бизнеса Saudi AramcoNeftegaz.ru вчера в 08:07
Индийская Reliance Industries Limited (RIL) достигла договоренности о продаже 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии Saudi Aramco. Об этом сообщил председателя совета директоров RIL М. Амбани. Пакет из 20% акций оценивается в рамках сделки в 15 млрд долл.
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Saudi Aramco покупает 20% нефтехимического подразделения индийского Reliance за $15 млрд
Коммерсантъвчера в 08:46
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
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