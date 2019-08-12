Энергетика

Reliance продаст 20% нефтеперерабатывающего бизнеса Saudi AramcoNeftegaz.ru вчера в 08:07

Индийская Reliance Industries Limited (RIL) достигла договоренности о продаже 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии Saudi Aramco. Об этом сообщил председателя совета директоров RIL М. Амбани. Пакет из 20% акций оценивается в рамках сделки в 15 млрд долл.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Саудиты нацелились на индийскую нефтянку

Вести.Финансвчера в 18:48

Aramco подошла на шаг ближе к IPO

ПРАЙМвчера в 08:39

Reliance продаст 20% нефтеперерабатывающего бизнеса Saudi Aramco

Neftegaz.ruвчера в 08:07

Saudi Aramco покупает 20% нефтехимического подразделения индийского Reliance за $15 млрд

Коммерсантъвчера в 08:46

Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Ведомостивчера в 06:19

Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco

РБКвчера в 05:57

Saudi Aramco покупает 20% нефтеперерабатывающего бизнеса индийской Reliance

Финмаркетвчера в 05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье

Мужское и женское бесплодие у пар встречается одинаково часто

Около трети всех случаев бесплодия в российских семьях связаны с мужскими проблемами здоровья, еще треть — приходится на женский фактор, оставшиеся случаи объясняются сочетаемыми факторами, когда проблемы у обоих партнеров.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля

Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Авто

Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush

Высокая популярность позволила Xpander опередить по объему проданных машин за отчетный период своего главного конкурента – Toyota Rush, который был распродан дилерами в количестве 29 тысяч 500 единиц.
Обновлено в 01:39
Общество

Воронеж стал 4-м в рейтинге городов России блогера Ильи Варламова

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Политика

Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол

Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола

Обновлено в 01:50
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»

Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Недвижимость

В Челябинске подскочили в цене квартиры-студии

В Челябинске за год подскочила цена квадратного метра в квартирах-студиях на 3,5%. Это не смотря на то, что в городе количество предложений о продаже маленьких квартир не увеличилось, а осталось на прежнем уровне, сообщают специалисты сайт по подбору жилья.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Теннис

Шарапова вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати

Мария Шарапова сломила сопротивление американки Алисон Риск и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати.
Обновлено в 01:31
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Общество

В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Авто

Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки

Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие

Куба наладит производство военной техники с помощью РФ

В ФСВТС подчеркнули, что контракты с Кубой поставку техники не предусматривают.
Обновлено в 01:22
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Обновлено 11 августа в 10:11
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Происшествия

Турист пострадал при падении с 30-метровой скалы в Краснодарском крае

Турист из Армавира пострадал в результате падения с 30-метровой высоты в горах Краснодарского края.
Обновлено вчера в 15:59
Космос

На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов

Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.
Обновлено вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Reliance Industries
Индийская компания
Индийская компания, крупнейший холдинг страны. Штаб-квартира компании расположена в Нави Мумбаи, городе-спутнике Мумбаи. Reliance владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. За счет ключевых активов Reliance является одной из самых прибыльных компаний во всей Индии, а также компания обладает одной из самых высоких оценок рыночной капитализации в стране. Компания первой в Индии перешагнула оценку активов превышающую 100 млрд $. Reliance уверенно удерживает пальму первенства, как крупнейшая негосударственная компания Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное