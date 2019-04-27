Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника ДзержинскомуГазета.Ru 13:45

Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, памятники - это знаки истории, а не объекты поклонения.

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Футбол «Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Культура Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети» Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.

Космос Китай тестирует многоразовую гиперзвуковую ракету Гиперзвуковой снаряд добрался до высоты в 25 км, совершил полет, после чего от ракеты отделилась многоразовая часть, приземлившаяся на парашюте в пустынном районе на северо-западе Китая.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Общество Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.

Наука Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.

Кино Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард» Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.

Гаджеты Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.

Политика Украинский миллионер арестован в Москве за взятку По данным источников газеты «Коммерсантъ», СК возбудил против 51-летнего украинского бизнесмена уголовное дело о взятке в особо крупном размере, и 12 апреля суд отправил Климца в СИЗО.

Общество Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона Акция "Георгиевская ленточка" прошла в субботу на площади Пикадилли в центре Лондона.

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Теннис Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.

Происшествия В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.

Экономика Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.