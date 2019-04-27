Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника ДзержинскомуГазета.Ru 13:45

Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, памятники - это знаки истории, а не объекты поклонения.

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

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