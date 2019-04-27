Общество
Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника ДзержинскомуNews.ru вчера в 15:13
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому. По его словам, от истории нельзя скрываться. Памятники — это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения.
Читать в источнике
Оценить168
Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистОбщественное телевидение России вчера в 14:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Ректор ВШЭ прокомментировал возможный снос памятнику Дзержинскому в университете
Московский Комсомолецвчера в 14:18
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Путин назвал основные вопросы к Зеленскому
Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
В Тюменской области снизилась заболеваемость инфекционными болезнями
В минувшем году, в Тюменской области снизилась заболеваемость более чем по 20 инфекционным болезням.
Обновлено вчера в 07:53
Культура
Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере
Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол
Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне
Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Запад перестал ценить своих мертвых
На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено 26 апреля в 14:33
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Гаджеты
В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В компании дали такой комментарий после недавнего скандального случая.
Обновлено вчера в 13:50
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Гаджеты
Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая
Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
«Севилья» попросила АПЛ отдать путевку в Лигу чемпионов
«Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Религия
Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
Обновлено вчера в 02:03
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено вчера в 18:48