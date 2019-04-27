Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника ДзержинскомуNews.ru вчера в 15:13

Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому. По его словам, от истории нельзя скрываться. Памятники — это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения.

Шоу-бизнес Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.

Политика Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.

Политика Путин назвал основные вопросы к Зеленскому Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск «В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Здоровье В Тюменской области снизилась заболеваемость инфекционными болезнями В минувшем году, в Тюменской области снизилась заболеваемость более чем по 20 инфекционным болезням.

Происшествия Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Футбол Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.

Экономика Запад перестал ценить своих мертвых На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Гаджеты Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.

Футбол «Севилья» попросила АПЛ отдать путевку в Лигу чемпионов «Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.

Шоу-бизнес Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.