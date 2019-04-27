Общество

Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника ДзержинскомуNews.ru вчера в 15:13

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому. По его словам, от истории нельзя скрываться. Памятники — это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения.
Читать в источнике
Ярослав Кузьминов
Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистОбщественное телевидение России вчера в 14:32

Подробнее о событии

Сбор подписей за снос памятника Дзержинскому прокомментировал ректор ВШЭ

Москва 24вчера в 15:10

Ректор ВШЭ посоветовал студентам, требующим демонтировать памятник Дзержинскому, «не закрываться от истории»

Дождьвчера в 14:33

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Газета.Ruвчера в 13:45

Ректор ВШЭ прокомментировал сбор подписей за снос памятника Дзержинскому

РИА Новостивчера в 13:34

Ректор ВШЭ прокомментировал возможный снос памятнику Дзержинскому в университете

Московский Комсомолецвчера в 14:18

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предложил противникам памятника Дзержинскому не вычеркивать страницы истории

Эхо Москвывчера в 20:03

Студенты ВШЭ в Москве требуют снести памятник Феликсу Дзержинскому

Говорит Москва26 апреля в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери

Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье

В Тюменской области снизилась заболеваемость инфекционными болезнями

В минувшем году, в Тюменской области снизилась заболеваемость более чем по 20 инфекционным болезням.
Обновлено вчера в 07:53
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Запад перестал ценить своих мертвых

На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено вчера в 15:30
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Гаджеты

В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В компании дали такой комментарий после недавнего скандального случая.
Обновлено вчера в 13:50
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Гаджеты

Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая

Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол

«Севилья» попросила АПЛ отдать путевку в Лигу чемпионов

«Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Религия

Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи

Обновлено вчера в 02:03
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное