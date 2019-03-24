Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущегоiReactor 09:25

«Могу назвать направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству: Цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики», - сказал В.Садовничий, отвечая на вопрос какие специальности будут востребованы через 10-15 лет.

с чего всё началось

Я могу назвать направления: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и, конечно, развитие экономики. Сердце всех этих вызовов будет оставаться в университетах, они будут приобретать большую роль.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем. В частности, Садовничий отметил цифровизацию, искусственный интеллект, изучение мозга, экологию и ряд других научных сфер деятельности.

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Футбол Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.

Спорт Кузьмина завершила спортивную карьеру Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.

Политика Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.

Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Политика Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.

Общество В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.

Футбол Коман не поможет сборной Франции в матче с Исландией из-за травмы В нынешнем сезоне 22-летний Коман принял участие в 13 матчах чемпионата Германии за "Баварию", в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Политика МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Футбол «Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛ Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Происшествия Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Футбол У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный игрок В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России у хозяев на поле появился футболист, которого не было в официальном протоколе.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Политика США обречены проиграть Китаю и России технологическую войну Странно, но многие до сих пор уверены в имеющемся огромном технологическом преимуществе США и Европы перед остальным миром.

Авто Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).