Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущегоiReactor 09:25

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем. В частности, Садовничий отметил цифровизацию, искусственный интеллект, изучение мозга, экологию и ряд других научных сфер деятельности.
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Виктор Садовничий
Я могу назвать направления: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и, конечно, развитие экономики. Сердце всех этих вызовов будет оставаться в университетах, они будут приобретать большую роль.
— Виктор Садовничий, математикТАСС 07:42
с чего всё началось

Ректор МГУ назвал изучение мозга, космоса и экономики самыми востребованными направлениями в будущем

«Могу назвать направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству: Цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики», - сказал В.Садовничий, отвечая на вопрос какие специальности будут востребованы через 10-15 лет.
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Советский и российский математик, деятель российского высшего образования, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1992 года. Президент Российского Союза ректоров с 1994 года, председатель Российского совета олимпиад школьников.
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