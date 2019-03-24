Наука
Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущегоiReactor 09:25
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем. В частности, Садовничий отметил цифровизацию, искусственный интеллект, изучение мозга, экологию и ряд других научных сфер деятельности.
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Я могу назвать направления: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и, конечно, развитие экономики. Сердце всех этих вызовов будет оставаться в университетах, они будут приобретать большую роль.
— Виктор Садовничий, математикТАСС 07:42
с чего всё началось
Ректор МГУ назвал изучение мозга, космоса и экономики самыми востребованными направлениями в будущем
«Могу назвать направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству: Цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики», - сказал В.Садовничий, отвечая на вопрос какие специальности будут востребованы через 10-15 лет.Агентство Москва05:49
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