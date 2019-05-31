Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузовКоммерсантъ 10:06

Ректор Санкт-Петербургского горного университета, бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров России. В 2018 году Литвиненко задекларировал доход 236,9 млн руб. — на 5% меньше, чем в предыдущем году.

с чего всё началось

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. В 2017 году он также возглавлял список, но тогда его заработок был больше на 5% (248,3 млн руб.).

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

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