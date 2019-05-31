Экономика

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузовКоммерсантъ 10:06

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. В 2017 году он также возглавлял список, но тогда его заработок был больше на 5% (248,3 млн руб.).
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Владимир Литвиненко снова стал лидером по доходам среди ректоров России

Ректор Санкт-Петербургского горного университета, бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров России. В 2018 году Литвиненко задекларировал доход 236,9 млн руб. — на 5% меньше, чем в предыдущем году.
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Владимир Стефанович Литвиненко
Инженер
Советский и российский горный инженер, доктор технических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского горного университета, специалист по бурению скважин методом плавления горных пород. Известен как политический деятель и самый богатый ректор в России.
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