Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое минспорта. Причиной смерти стал несчастный случай.

Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее

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