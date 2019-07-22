Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes вчера в 07:32
Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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Как первая китайская технологическая биржа способна помочь Пекину в торговой войне с США
RT на русскомвчера в 13:40
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено вчера в 01:17
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Общество
В России ужесточили правила провоза багажа
В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено 21 июля в 23:53
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермской оперы
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
В Коми после аварии грузового поезда ограничили движение поездов
В ночь на 22 июля на участке Кожва—Сосногорск опрокинулись 23 вагона грузового поезда Воркута—Череповец, движение на станции Керки в Сосногорском районе перекрыто.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено 21 июля в 13:45
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Россия и Турция обсуждают совместное производство компонентов С-400
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Челябинск разделит саммиты ШОС и БРИКС с Санкт-Петербургом
Челябинск разделит с Санкт-Петербургом проведение международных саммитов БРИКС и ШОС, которые состоятся в 2020 году.
Обновлено 20 июля в 10:25