Экономика

В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes вчера в 07:32

Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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Рекордсмен «китайского NASDAQ» подорожал на 400% в первый день торгов

РБКвчера в 05:34

Как первая китайская технологическая биржа способна помочь Пекину в торговой войне с США

RT на русскомвчера в 13:40

Акции на новой технологической бирже Китая подскочили на 84–400%

Ведомостивчера в 09:56

Китай обзавелся собственной NASDAQ

Коммерсантъвчера в 13:49

ОБЗОР: Торги на новой технологической бирже Китая прошли с резким ростом

ПРАЙМвчера в 06:14

В Китае начались торги на бирже для технологических компаний

Вести.Финансвчера в 02:58

В Шанхае начались торги на новой площадке для высокотехнологичных компаний

ТАСС21 июля в 23:42
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Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено вчера в 15:47
Космос

Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе

Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено вчера в 01:17
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

Обновлено вчера в 03:49
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Обновлено вчера в 21:52
Общество

В России ужесточили правила провоза багажа

В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено 21 июля в 23:53
Театры

Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермской оперы

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

В Коми после аварии грузового поезда ограничили движение поездов

В ночь на 22 июля на участке Кожва—Сосногорск опрокинулись 23 вагона грузового поезда Воркута—Череповец, движение на станции Керки в Сосногорском районе перекрыто.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено вчера в 08:16
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР

Обновлено вчера в 20:12
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено 21 июля в 13:45
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN

Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают совместное производство компонентов С-400

Обновлено вчера в 15:30
Экономика

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено вчера в 10:51
Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Челябинск разделит саммиты ШОС и БРИКС с Санкт-Петербургом

Челябинск разделит с Санкт-Петербургом проведение международных саммитов БРИКС и ШОС, которые состоятся в 2020 году.
Обновлено 20 июля в 10:25
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