Экономика
Рекордсмен «китайского NASDAQ» подорожал на 400% в первый день торговРБК 05:34
Первый день торгов прошел на фоне большого ажиотажа. Рекордсменом стал производитель чипов и микросхем Anji Microelectronics, ценные бумаги которого подорожали к концу торгов на 400%. На пике в течение дня прирост достигал 520%.
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Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Финансы
«Ренессанс Кредит» увеличил прибыль на 35%
По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
Обновлено в 07:21
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник
В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Кино
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Обновлено в 12:03
Политика
«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено в 18:46
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Политика
Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Обновлено вчера в 10:34
Политика
В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400
Если Вашингтон введет санкции против Турции за покупку ракетных комплексов С-400, Анкара ответит на эти меры.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
Обновлено в 13:02
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.
Обновлено 20 июля в 00:40
Общество
В России ужесточили правила провоза багажа
В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите
Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29