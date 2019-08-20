Экономика
«Норникель» может выплатить дивиденды в размере 883,93 рубля на акциюFinam.Ru вчера в 07:43
Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Футбол
Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Дефолт» с Венсаном Касселем
В YouTube опубликован дублированный трейлер южнокорейского триллера «Дефолт». Российская премьера киноленты состоится 5 сентября.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных
В Калуге полиция начала проверку сообщений в интернете о возможном отравлении животный в центре реабилитации "Феникс".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Президент Румынии приглашает в страну еще больше американских солдат
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов принять в стране больше американских военных.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39
Происшествия
Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Кино
«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии
Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Здоровье
В Волково выявлена африканская чума свиней
Обновлено в 04:51
Политика
Путин заявил о важности задачи развития Дальнего Востока
Развитие Дальнего Востока является задачей общенационального масштаба, заявил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 06:33
Авто
Kia продемонстрировала салон обновленного Kia Mohave
Внешний вид обновленного паркетника Kia Mohave был рассекречен на минувшей неделе, а сегодня южнокорейский производитель продемонстрировал внутреннее убранство внедорожника обновленного поколения.
Обновлено в 05:28
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился отдыхать в Норвегию.
Обновлено в 06:43
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26