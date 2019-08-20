Экономика

«Норникель» может выплатить дивиденды в размере 883,93 рубля на акциюFinam.Ru вчера в 07:43

Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.
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«Роснефть» может направить на дивиденды за I полугодие 162,6 млрд рублей

Rambler News Service02:49

Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды в 50% прибыли

РБК04:31

Акционеров «Роснефти» созывают на внеочередное собрание

News.ru03:07

«Роснефть» может направить на дивиденды за I полугодие 162,6 млрд рублей

ТАСС03:40

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 50% прибыли по МСФО

ПРАЙМ03:04

«Черкизово» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 48,79 рубля на акцию

Finam.Ru03:01

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 19 августа 2019 года

ADVIS.ruвчера в 06:58
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Футбол

Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»

Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины

Обновлено в 03:26
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Кино

Вышел трейлер фильма «Дефолт» с Венсаном Касселем

В YouTube опубликован дублированный трейлер южнокорейского триллера «Дефолт». Российская премьера киноленты состоится 5 сентября.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных

В Калуге полиция начала проверку сообщений в интернете о возможном отравлении животный в центре реабилитации "Феникс".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

Обновлено в 06:05
Политика

Президент Румынии приглашает в страну еще больше американских солдат

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов принять в стране больше американских военных.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом

Обновлено в 06:39
Происшествия

Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Кино

«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье

Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Здоровье

В Волково выявлена африканская чума свиней

Обновлено в 04:51
Политика

Путин заявил о важности задачи развития Дальнего Востока

Развитие Дальнего Востока является задачей общенационального масштаба, заявил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 06:33
Авто

Kia продемонстрировала салон обновленного Kia Mohave

Внешний вид обновленного паркетника Kia Mohave был рассекречен на минувшей неделе, а сегодня южнокорейский производитель продемонстрировал внутреннее убранство внедорожника обновленного поколения.
Обновлено в 05:28
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре

Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Общество

В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился отдыхать в Норвегию.
Обновлено в 06:43
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
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