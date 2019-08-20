Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

«Норникель» может выплатить дивиденды в размере 883,93 рубля на акцию

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