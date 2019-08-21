Экономика
Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрдРБК 04:57
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд, или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Окончательное решение о размере дивидендов будет принято на голосовании 30 сентября.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб один человек
Обновлено в 05:33
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Киберспорт
Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»
Обновлено в 09:25
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Киберспорт
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Политика
Черногорский политик призвал построить стену на границе с Албанией и Косово
По словам оппозиционного лидера, речь идет об одном из возможных эффективных решений "против банд контрабандистов в Черногории и так называемом Косово и Албании".
Обновлено в 09:31
Политика
Глава МИД Германии выступил за открытый диалог с Москвой
Необходим прямой и открытый диалог, заявил 21 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 02:11
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом
Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено 19 августа в 09:11
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».
Обновлено в 08:02