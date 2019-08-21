Экономика

Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрдРБК 04:57

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд, или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Окончательное решение о размере дивидендов будет принято на голосовании 30 сентября.
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