Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из РоссииГазета.Ru 07:53
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России. Результаты опубликованы на сайте компании. Как отмечается, исследование проводилось с июня по октябрь прошлого года.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
В Госдуме обсудят вопрос борьбы с пропагандой отказа от вакцинации
Комитет по охране здоровья организовал проведение в Госдуме круглого стола "Отказ от вакцинации - серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий".
Обновлено в 09:14
Технологии
Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Экономика
Многодетные семьи получат новые налоговые льготы
Многодетные семьи получат льготы по имущественному и земельному налогу, которые были предусмотрены Посланием президента РФ к Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:23
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено 01 апреля в 07:44
Баскетбол
«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" обыграли белорусский "Цмоки-Минск" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 10:00
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде для аллергиков
Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы о неблагоприятной для аллергиков погоде.
Обновлено в 04:16
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Общество
В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности
Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 09:37
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Основные причины отрыва тромба назвал эксперт
Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с 6 игроками летом
Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по завершении сезона.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160
Экипажи отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута "Белых лебедей" сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.
Обновлено в 01:58