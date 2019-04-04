Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из РоссииГазета.Ru 07:53

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России. Результаты опубликованы на сайте компании. Как отмечается, исследование проводилось с июня по октябрь прошлого года.
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Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

РБК06:40

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Ведомости06:27

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Интерфакс04:51

Около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж

Эхо Москвы07:00

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

URA.Ru05:37

20% россиян мечтают уехать

Вести.Ru06:04

Компания Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

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