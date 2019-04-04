Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из РоссииГазета.Ru 07:53
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России. Результаты опубликованы на сайте компании. Как отмечается, исследование проводилось с июня по октябрь прошлого года.
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