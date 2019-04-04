Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.
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Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

РБК06:40

Gallup: число россиян, желающих эмигрировать, достигло рекорда за 10 лет

Ведомости06:27

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Интерфакс04:51

Около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж

Эхо Москвы07:00

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

URA.Ru05:37

20% россиян мечтают уехать

Вести.Ru06:04

Компания Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Говорит Москва05:10
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

В Екатеринбурге смягчили приговор тренеру, осуждённому за педофилию

Обновлено в 09:26
Общество

Бумажный СНИЛС отменили в России

Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
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Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
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Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Политика

МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Политика

Путин пригласил президента Анголы в Сочи

Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Политика

Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина обнажилась ради обложки сольного альбома

Певица Ольга Серябкина выпустила первый сольный альбом после того, как покинула состав группы Serebro.
Обновлено в 09:05
Политика

Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах

Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста

В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400

Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика

МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины

Киевский режим вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший первый тур выборов президента Украины.
Обновлено в 08:58
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Здоровье

Плохое питание убивает чаще, чем курение и гипертония

Во всех странах мира плохое питание ежегодно уносит 10,9 млн человек ежегодно, как показало исследование ученых из Университета Вашингтона, проведенное по заказу Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Обновлено в 05:49
Спорт

Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе

Обновлено в 08:10
Футбол

Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Общество

В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей курящих детей

Госсовет Удмуртии предложил накладывать на родителей курящих детей штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 10:25
Здоровье

Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%

Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Кино

Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 09:55
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