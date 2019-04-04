Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.
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Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Кино
Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Политика
Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна
Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина обнажилась ради обложки сольного альбома
Певица Ольга Серябкина выпустила первый сольный альбом после того, как покинула состав группы Serebro.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах
Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика
МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины
Киевский режим вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший первый тур выборов президента Украины.
Обновлено в 08:58
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Плохое питание убивает чаще, чем курение и гипертония
Во всех странах мира плохое питание ежегодно уносит 10,9 млн человек ежегодно, как показало исследование ученых из Университета Вашингтона, проведенное по заказу Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Обновлено в 05:49
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Футбол
Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Общество
В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей курящих детей
Госсовет Удмуртии предложил накладывать на родителей курящих детей штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%
Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Кино
Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:55