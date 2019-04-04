Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.
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Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе видеообращения в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки
По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Общество
Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта
Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
Обновлено в 18:56
Космос
Роботы Astrobee будут работать на МКС
«Например, с помощью десятков тысяч инструментов и деталей, которые нужно отслеживать, Astrobee может совершать полеты на МКС для постоянной проверки местоположения предметов с помощью своего RFID-сканера, вместо того, чтобы требовать от космонавтов делать это вручную», — объясняет НАСА. на своем сайте.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии
Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом
Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Обновлено в 03:45
Политика
Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой
Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
В Мордовии обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение»
3 апреля Глава Мордовии Владимир Волков провел совещания по вопросам реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено в 09:30
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Следствие обратилось к суду с ходатайством об аресте подозреваемого в превышении должностных полномочий мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Здоровье
НКО просят Медведева не принимать новый порядок реабилитации детей
Группа профильных некоммерческих организаций обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой отложить утверждение Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
В России отменили бумажные СНИЛС
Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде.
Обновлено 02 апреля в 22:26
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43