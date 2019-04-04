Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из РоссииГазета.Ru 07:53
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России. Результаты опубликованы на сайте компании. Как отмечается, исследование проводилось с июня по октябрь прошлого года.
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Политика
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Здоровье
В России живет 1 миллион ВИЧ-инфицированных
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовала данные о числе ВИЧ-инфицированных россиян: на конец 2018 их 1 007 369 человек, - пишет РБК со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Гаджеты
Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro
Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено в 11:42
Наука
Наноматериалы придают растениям «супер» способности
Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено в 09:19
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Политика
Захарова: Киев вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины
Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, не охватили территорию Донбасса, и этим самым «киевский режим, вычеркнул из состава Украины людей, проживающих там».
Обновлено в 16:09
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи
Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено в 13:20
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Общество
AFP: Великобритания потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Великобритания потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии - АФП.
Обновлено в 16:22
Общество
Ученые назвали группу крови богатых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, эту теорию выдвинули японские ученые. Они считают, что на деловые качества влияет группа крови человека.
Обновлено в 06:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53