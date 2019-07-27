Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холодИзвестия 05:29

В начале недели Москву ожидает аномально холодная погода. Из прогноза Гидрометцентра России следует, что в понедельник, 29 июля, дневная температура воздуха в столице опустится до 1416 градусов тепла.
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Аномально холодная погода ожидается в Москве 30-31 июля

Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
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Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

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