Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холодИзвестия 05:29

В начале недели Москву ожидает аномально холодная погода. Из прогноза Гидрометцентра России следует, что в понедельник, 29 июля, дневная температура воздуха в столице опустится до 14-16 градусов тепла. При этом ночью столбик термометра может опуститься до плюс 10 градусов.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Аномально холодная погода ожидается в Москве 30-31 июля

Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Известия05:29

Рекордную жару сменит аномальный холод

Газета.Ru06:26

Аномально холодная погода ожидает москвичей

Москва 2401:20

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании к концу июля

Вечерняя Москва02:19

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

RT на русском01:46

Московские холода побьют рекорд времен Брежнева

Мослента03:41

Аномально холодная погода ожидается в Москве 30-31 июля

ТАСС01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:09, Вашингтон
Происшествия

Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция

Обновлено в 07:56
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео

Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Кино

Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика

Украина задержала российский танкер «Нейма»

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера «Нейма», который, по утверждению украинских спецслужб, блокировал украинские корабли в Керченском проливе во время инцидента в ноябре прошлого года.
Обновлено 25 июля в 09:16
Политика

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

«Хочется постарше»: Галкин набросился на похотливую Пугачеву

Отъезд Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в отпуск вызвал скандал.
Обновлено в 06:28
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Религия

В Киеве начался крестный ход Московского патриархата

Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Общество

Путин ужесточил наказание для водителей, не пропускающих скорую

Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за воспрепятствование работе медицинских работников.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Политика

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Обновлено вчера в 18:04
Хоккей

Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»

Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол

Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

Обновлено в 06:44
Культура

«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D

Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Гаджеты

Huawei представила первый коммерческий смартфон, поддерживающий 5G

Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Экономика

«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
ещё по теме
Главное