Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

с чего всё началось

В начале недели Москву ожидает аномально холодная погода. Из прогноза Гидрометцентра России следует, что в понедельник, 29 июля, дневная температура воздуха в столице опустится до 14-16 градусов тепла. При этом ночью столбик термометра может опуститься до плюс 10 градусов.

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