Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холодИзвестия 05:29
В начале недели Москву ожидает аномально холодная погода. Из прогноза Гидрометцентра России следует, что в понедельник, 29 июля, дневная температура воздуха в столице опустится до 14-16 градусов тепла. При этом ночью столбик термометра может опуститься до плюс 10 градусов.
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с чего всё началось
Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.ТАСС01:10
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