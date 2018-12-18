Сегодня в Центре международной торговли идут последние приготовления к большой пресс-конференции Владимира Путина. Она станет рекордной по числу журналистов. Завтра задать вопрос президенту попытаются 1702 представителя СМИ, но кому ответит Путин, станет ясно только во время прямой трансляции.

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Армия и оружие Армия и оружие В Китае назвали уровень военного сотрудничества с Россией рекордным В минобороны КНР заявили о рекордно высоком уровне военного сотрудничества и политического доверия с российской стороной, передает РИА "Новости".

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