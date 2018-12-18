Политика

Рекордное число журналистов посетит пресс-конференцию Путина
DixiNews
вчера в 04:34

В четверг, 20 декабря, в центре международной торговли в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702 человека.
DixiNewsвчера в 04:34
с чего всё началось

Большая пресс-конференция Путина: где смотреть и кто задаст вопросы

Рекордной стала пресс-конференция 2008 года – тогда Путин отвечал на вопросы журналистов 4 часа 40 минут.
МИР 24вчера в 22:08

Подробнее о событии

Большая пресс-конференция Путина: где смотреть и кто задаст вопросы

МИР 24вчера в 22:08

Что обещал нам Путин на прошлых пресс-конференциях, и что из этого сбылось?

Дождьвчера в 13:32

Большая пресс-конференция Путина: когда, как задать вопрос, где смотреть онлайн

Политика Сегоднявчера в 05:54

Большая пресс-конференция Путина станет рекордной по числу журналистов

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Президент подведет итоги года

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Вместо сотен интервью: Путин подведет итоги года, общаясь с прессой

Известия18 декабря в 16:02

Пресс-конференция президента станет рекордной по числу журналистов

Регион 6418 декабря в 12:40
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США могут полностью вывести войска из Сирии

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Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400

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Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Инаугурация губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялась в четверг во Владивостоке, передает РИА Новости.
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Армия и оружие

В Японии десантники США уронили с самолёта парашют на промзону

В японской префектуре Яманаси американские десантники в ходе учений уронили с транспортного самолёта парашют на промышленную зону.
Обновлено в 01:45
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Путин проведет четырнадцатую Большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин соберет традиционную Большую пресс-конференцию. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
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Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.
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Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:16
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США расширили санкционные списки в отношении России

США расширили санкционные списки в отношении России.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Япония рассекретила переговоры с США по Курилам

В январе 1960 года японский МИД подготовил документы для переговоров тогдашнего главы ведомства с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром в США.
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Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

Американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:55
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Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили арестованную в США гражданку Россию Марию Бутину, которая всё еще находится в условиях полной изоляции в одиночной камере.
Обновлено в 00:02
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Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля

Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, свидетельствуют результаты голосования.
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Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец.
Обновлено в 00:24
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Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
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