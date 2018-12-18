Рекордной стала пресс-конференция 2008 года – тогда Путин отвечал на вопросы журналистов 4 часа 40 минут.

с чего всё началось

В четверг, 20 декабря, в центре международной торговли в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702 человека.

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