"Средние ставки по ипотеке за 10 месяцев 2018 года составили 9,55% (-1,39 п.п. к 10 месяцам 2017 г.). Ставка по кредитам, выданным в октябре, сохранилась на рекордно низком 9,41% уровне", - говорится в сообщении.

Рекордно низкие ставки по ипотеке зафиксированы в России в октябре

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