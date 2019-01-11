Политика
Рекорд приостановки работы правительства побит в США
Рекорд приостановки работы правительства побит в СШАREGNUM01:10
Продолжающаяся частичная приостановка деятельности федерального правительства США стала самой продолжительной в истории страны. Об этом сообщает Associated Press. 12 января пошёл 22 день приостановки работы федерального правительства США.
REGNUM01:10
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Происшествия
В центре Парижа произошёл взрыв
Обновлено в 04:51
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар»
«К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким: экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки», — сказали в пресс-службе российской команды.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На МКАД грузовик протаранил около десяти машин
ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших нет.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученые из лондонского онкоцентра Макмиллан назвали основные симптомы злокачественных процессов в организме, при которых необходимо срочно обращаться к врачу.
Обновлено в 04:26
Политика
Прощание с Анатолием Лукьяновым планируют провести в траурном зале ЦКБ
Обновлено 10 января в 04:32
Космос
SpaceX готовит масштабные сокращения
SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Пенсионерку, «ожившую» после застолья в морге, не смогли спасти
Обновлено в 04:52
Происшествия
Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания
Особенности конструкции частично обрушившегося многоэтажного жилого дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП
Двое детей и один взрослый погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомашин с последующим пожаром на федеральной автодороге в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT
«Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:01
Единоборства
Макгрегор: «Говорил Хабибу не скулить»
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Украина закупит турецкие ударные беспилотники
Обновлено в 05:17
Политика
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков
До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Рекорд приостановки работы правительства побит в США
Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 01:10
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден
Обновлено в 00:25
Спорт
Логинов хочет лично поговорить с Фуркадом, высмеявшим его победу
Российский биатлонист Александр Логинов, занявший первое место в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, ответил на выпад соперника Мартена Фуркада, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты
Компания Apple может заняться производством одежды
Обновлено вчера в 13:26
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Политика
В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+
Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.
Обновлено в 04:21
Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Обновлено в 00:14
Футбол
Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ
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Хоккей
Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»
Обновлено в 00:23
Происшествия
Нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ
Обновлено в 06:02
Культура
Российский сериал про андроидов продали Netflix за рекордную сумму
Американская компания получила право эксклюзивного показа сериала под брендом Netflix Original на всех территориях, кроме России и Китая.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»
Обновлено в 02:26