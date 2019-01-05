Экономика

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
РИА Новости
01:42

"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
РИА Новости01:42
с чего всё началось

Парламентский ремонт опять перестроился

Еще около 1 млрд руб. в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб. и строительство нового корпуса Совета федерации.
Коммерсантъвчера в 17:05

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Масштабная реконструкция здания Госдумы в Москве заметно подорожала

Эхо Москвы06:06

«Коммерсантъ»: на ремонт здания Госдумы направят 4 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей

РИА Новости01:42

Названа стоимость реконструкции Госдумы и Совета Федерации

Life.ruвчера в 21:04

СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации

РБК03:39

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

Ведомостивчера в 18:57

Парламентский ремонт опять перестроился

Коммерсантъвчера в 17:05
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Происшествия

Мэр Гданьска умер после покушения

53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Происшествия

Пожар начался в Киево-Печерской лавре

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Обновлено в 10:47
Политика

Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Политика

Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Депутаты предложили поправки в Жилищный кодекс после серии взрывов

В Государственной думе после серии взрывов в жилых домах предложили внести изменения в Жилищный кодекс РФ.
Обновлено в 12:08
Политика

СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 08:08
Экономика

Более половины россиян поддержали отставку правительства

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Общество

Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram

Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Кабуле прогремел сильный взрыв

Не менее 40 человек пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего сегодня вечером в Кабуле, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 10:54
Происшествия

Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться

Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Обновлено в 08:16
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Шахтах погиб один человек

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области есть один погибший.
Обновлено в 00:05
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве

Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Семья Маргариты Тереховой просит о помощи в лечении актрисы

Семья актрисы Маргариты Тереховой обратилась к общественности с просьбой оказать материальную помощь в лечении народной артистки России, у которой диагностирована болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 09:57
Общество

В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров

Обновлено в 06:58
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян намерена выселить внучку из квартиры

Мать убитого в Москве Михаила Хачатуряна намерена по суду выселить из квартиры старшую дочь — одну из подозреваемых в жестоком преступлении.
Обновлено в 07:54
Общество

Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова

Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 06:58
Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Космос

Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей

Обновлено вчера в 08:08
Политика

США до 2024 года не перестанут покупать у РФ двигатели РД-180

В НАСА РД-180 до сих пор используют, поэтому RD AMROSS планирует закупать технику минимум до 2024 года и, скорее всего, дальше.
Обновлено в 11:18
Политика

Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки

Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Общество

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Наука

Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь

Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05
Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено 12 января в 17:08
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