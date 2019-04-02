Футбол

Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 годаРИА Новости 11:37

Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года. Во вторник президент "Реала" Флорентино Перес и мэр Мадрида Мануэла Кармена презентовали проект реконструкции.
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Сантьяго Бернабеу
Стадион
Футбольный стадион на севере Мадрида, в округе Чамартин. Является домашней ареной футбольного клуба «Реал Мадрид», также иногда на нём проводит матчи сборная Испании. Стадион имеет 4-ю, высшую категорию УЕФА. Вмещает 81 044 зрителя. Построенный в 1947 году стадион позднее получил имя президента «Реала» Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого клуб выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и множество внутренних трофеев. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы чемпионата Европы 1964 года и чемпионата мира 1982 года. Также на арене четыре раза проходил финал самого престижного клубного соревнования Европы - Лиги чемпионов: в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.
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