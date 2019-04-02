Футбол
Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 годаРИА Новости 11:37
Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года. Во вторник президент "Реала" Флорентино Перес и мэр Мадрида Мануэла Кармена презентовали проект реконструкции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» модернизирует «Сантьяго Бернабеу». Как преобразится легендарный стадион
Спорт день за днем15:40
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Обновлено в 08:11
Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» из-за автогола
Обновлено в 17:31
Футбол
«Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург»
Ранее в полуфинал турнира вышел «Гамбург», обыграв «Падерборн» (2:0). В других матчах ¼ финала «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», а «Вердер» сыграет с «Шальке».
Обновлено в 17:25
Происшествия
Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью
Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.
Обновлено в 17:45
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Игры
Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11
Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 09:22
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено вчера в 16:27
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 07:01
Авто
Фрэнк Торрес назначен вице-президентом подразделения Nissan в России
Nissan Европа объявила о назначении Фрэнка Торреса, занимавшего в компании должность вице-президента по корпоративному планированию, вице-президентом подразделения Nissan Россия, сообщает пресс-служба подразделения компании.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
Обновлено в 14:09
Гаджеты
AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
Эксперты AnTuTu выбрали самые мощные смартфоны, работающие на операционной системе Android, в марте.
Обновлено в 16:41
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Обновлено в 16:02
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
«Барселона» с 70-ю очками осталась лидером турнирной таблицы. «Вильярреал», набрав 30 очков, укрепился на 17-м месте.
Обновлено в 17:24
Политика
Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела»
Президент США Дональд Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по "российскому делу".
Обновлено в 16:51