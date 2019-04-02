Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 годаРИА Новости 11:37

Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года. Во вторник президент "Реала" Флорентино Перес и мэр Мадрида Мануэла Кармена презентовали проект реконструкции.

Спорт день за днем

Космос «Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Энергетика Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23 Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.

Политика МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.

Футбол «Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург» Ранее в полуфинал турнира вышел «Гамбург», обыграв «Падерборн» (2:0). В других матчах ¼ финала «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», а «Вердер» сыграет с «Шальке».

Происшествия Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.

Игры Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11 Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Происшествия Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.

Авто Ford объявил распродажу автомобилей в России Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Технологии Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).

Армия и оружие США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400 В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Авто Фрэнк Торрес назначен вице-президентом подразделения Nissan в России Nissan Европа объявила о назначении Фрэнка Торреса, занимавшего в компании должность вице-президента по корпоративному планированию, вице-президентом подразделения Nissan Россия, сообщает пресс-служба подразделения компании.

Гаджеты AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны по итогам марта Эксперты AnTuTu выбрали самые мощные смартфоны, работающие на операционной системе Android, в марте.

Политика Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Происшествия Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.