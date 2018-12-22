Армия и оружие
Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители
Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребителиРоссийская газета08:21
Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем. Два боевых самолета вылетели из города Крымск Краснодарского края и совершили посадку на Бельбеке.
Российская газета08:21
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В том состоянии, в котором он был ещё в начале года, он не мог принимать все типы судов по ряду причин. Поэтому было принято решение о его реконструкции. И наши уважаемые строители сделали прекрасный аэродром, который впоследствии понадобится всем жителям полуострова и гостям, кто будет прилетать.
— Виктор Севостьянов, российский военачальникИА Крыминформ 05:18
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Аэродром Бельбек готов принимать военные и гражданские самолеты
Независимое телевидение Севастополя09:59
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