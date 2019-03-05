Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении законаLenta.ru 13:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе». Об этом сказано на сайте ведомства. ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

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