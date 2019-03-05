Общество

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении законаLenta.ru вчера в 13:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе». Об этом сказано на сайте ведомства. ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФАС нашла нарушения в рекламе лекарства с участием Киркорова

Телеканал 360°вчера в 11:55

ФАС выдала предписание Johnson & Johnson за нарушение закона о рекламе

ТАССвчера в 09:50

ФАС нашла нарушения в рекламе «Гексорала» с участием Киркорова

Газета.Ruвчера в 11:21

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

News.ruвчера в 11:15

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

РИА Новостивчера в 10:12

Рекламу с участием Киркорова признали незаконной

URA.Ruвчера в 11:32

ФАС уличила «Джонсон & Джонсон» в нарушении закона из-за рекламы «Гексорала»

РАПСИвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия

Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

Обновлено вчера в 19:45
Политика

На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – ответственность родителя.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к тюрьме

Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к тюремным срокам.
Обновлено в 00:48
Музыка

Группа The Prodigy отменила все концерты

Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Афганистане боевики напали на офис строительной компании

Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие

Правила прохода по Севморпути создали для иностранных кораблей

Обновлено вчера в 16:51
Общество

В Гидрометцентре сообщили о дождливых выходных в Москве

Ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что в праздничные выходные в столице потеплеет до 8-9 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Таиланде россиянина задержали за финансовые махинации

Полиция Таиланда задержала россиянина Алексея Долженкова, который разыскивался за нелегальную финансовую деятельность в России.
Обновлено в 00:34
Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Обновлено в 00:26
Финансы

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня ночью оказала экстренную помощь пассажирке рейса "Аэрофлота" Москва — Ташкент.
Обновлено в 00:15
Хоккей

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон

Обновлено в 00:27
Экономика

В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина

Максимально напиток мог набрать сто баллов. По российскому ГОСТу "хорошее" вино - это то, что набрало не менее 71 балла.
Обновлено в 00:00
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Политика

КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ

Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

В Генштабе обосновали нецелесообразность отказа от призыва в России

Отвечая на вопрос о перспективах отказа от призыва граждан на военную службу и перехода к контрактной армии, представитель Генштаба РФ отметил, что контрактников за последние несколько лет стало значительно больше, и это дало возможность «пропорционально снизить количество призывников».
Обновлено вчера в 20:51
Технологии

Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области

Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено вчера в 13:37
Общество

В Москве на ВДНХ роботы испекут блины на Масленицу

Роботы на ВДНХ испекут блины на Масленицу и поздравят женщин с Международным женским днем чтением стихов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено вчера в 23:50
Космос

В России может появиться ракетоплан с ядерным двигателем

Обновлено вчера в 21:06
Хоккей

«Коламбус» по буллитам победил «Нью-Джерси»

Стоит отметить, что голкипер "Дэвилз" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30, а форвард "Коламбуса" Артемий Панарин за 20 минут 20 секунд совершил один бросок в створ ворот, реализовал буллит и окончил матч с показателем полезности "-1". Еще один россиянин, защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев очков не набрал.
Обновлено вчера в 22:39
Спорт

Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста

Напомним, 25 февраля стало известно, что российская биатлонистка в течение 12 месяцев без уважительных причин пропустила три внесоревновательных теста на допинг.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В Пакистане пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии

Военные Пакистана обнаружили подводную лодку ВМС Индии и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны, сообщает газета Dawn.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
Экономика

Правительство повысит социальные пенсии на 182 руб

«В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 руб. и после повышения составит 9266 руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено 26 февраля в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное