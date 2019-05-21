Экономика
Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессеРБК 03:53
Сегменты ТВ и радио показали рост на 13 и 5%, до 44,3–44,8 млрд и 3,5–3,7 млрд руб. соответственно. Расходы рекламодателей на «наружку» остались на уровне 2017 года — 10,5–10,7 млрд руб. На 12% снизились доходы от рекламы издателей, до 3,9–4,1 млрд руб.
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