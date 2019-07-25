Экономика

Рекламная выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 22,5%Adindex.ru 10:06

В Mail.ru Group ожидают, что по итогам года общая выручка компании вырастет на 22-24%, до 86-88 млрд руб. Прогнозы не учитывают Delivery Club и ESforce, но включают сервис "Юла".
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Чистая прибыль Mail.Ru Group во II квартале выросла на 71,8%

Банки.ру05:49

Чистая прибыль Mail.ru Group во II квартале выросла на 71,8%

Rambler News Service03:40

Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%

Коммерсантъ02:09

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Finam.Ru04:14

Mail.ru улучшила рентабельность благодаря сделкам по киберспорту и доставке еды

Ведомости03:15

Выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале увеличилась на 23%

ПРАЙМ02:10
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
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