Экономика
Рекламная выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 22,5%Adindex.ru 10:06
В Mail.ru Group ожидают, что по итогам года общая выручка компании вырастет на 22-24%, до 86-88 млрд руб. Прогнозы не учитывают Delivery Club и ESforce, но включают сервис "Юла".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Госкомиссия раскритиковала геологическую работу Минприроды в Арктике
Госкомиссия по вопросам Арктики по итогам заседания назвала работу Минприроды РФ по геологическому изучению недр в регионе неудовлетворительной.
Обновлено в 10:46
Футбол
Роналду поддержал травмированного Асенсио
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио.
Обновлено в 11:10
Спорт
Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено в 07:05
Политика
В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B
На снимках, сделанных 30 июня и 2 июля, можно разглядеть, как мини-шаттл маневрирует на околоземной орбите.
Обновлено в 04:16
Кино
Венецианский кинофестиваль представил программу смотра
Обновлено в 06:58
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Политика
Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков
Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Зенит» ждёт решения Заболотного по «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Антона Заболотного в «Сочи».
Обновлено в 10:25
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Политика
У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски
В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 00:11
Политика
Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля
Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии и призвал сплотиться вокруг нынешнего Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант», чтобы встретиться «со своими друзьями».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Суд запретил работу аэродрома имени Егора Летова под Омском
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Моргулов обсудил с послом Южной Кореи действия ВКС над Японским морем
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов во время встречи с послом Южной Кореи Ли Сок Пэ указал, что российские лётчики во время полётов над акваторией Японского моря действовали строго в соответствии с международным правом.
Обновлено в 11:37
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере
Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.
Обновлено в 03:42