Экономика
Рекламная выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 22,5%Adindex.ru 10:06
В Mail.ru Group ожидают, что по итогам года общая выручка компании вырастет на 22-24%, до 86-88 млрд руб. Прогнозы не учитывают Delivery Club и ESforce, но включают сервис "Юла".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства
Совет управляющих МАГАТЭ в четверг назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 07:29
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:55
Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская команда,Российская команда вернулась на 46 место.
Обновлено в 04:35
Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй
Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».
Обновлено в 03:07
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Финансы
Госдолг Украины превысил $80 млрд
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Политика
Госдума завершает весеннюю сессию и говорит о качестве
Сегодня, 24 июля, состоится завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:05
Наука
Сам себе экспериментатор
Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс превратилась в копию Алены Водонаевой
Многие считают Эвелину Бледанс обладательницей прекрасной фигуры, которой завидует большинство пользователей.
Обновлено в 07:51
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Вводятся компенсации за утрату прав собственности на жилье
Предлагается дополнить закон о госрегистрации недвижимости новой главой 10.1 «Компенсация добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения».
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка
Большинство территорий Иркутской области, пострадавших от паводка, очищено, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 07:56
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что из похищенных 136 миллионов рублей получил лишь четыре миллиона.
Обновлено в 08:05
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41