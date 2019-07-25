Экономика

Рекламная выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 22,5%Adindex.ru 10:06

В Mail.ru Group ожидают, что по итогам года общая выручка компании вырастет на 22-24%, до 86-88 млрд руб. Прогнозы не учитывают Delivery Club и ESforce, но включают сервис "Юла".
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Чистая прибыль Mail.Ru Group во II квартале выросла на 71,8%

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