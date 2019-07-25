Экономика
Рекламная выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 22,5%Adindex.ru 10:06
В Mail.ru Group ожидают, что по итогам года общая выручка компании вырастет на 22-24%, до 86-88 млрд руб. Прогнозы не учитывают Delivery Club и ESforce, но включают сервис "Юла".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российских моряков, находившихся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос.
Обновлено в 10:03
Общество
В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод с супругой актрисой Татьяной Морозовой.
Обновлено в 09:42
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Интернет
«Мы очень прибыльны»: первое интервью основателя FaceApp после скандала вокруг приложения
Текущая версия соглашения предоставляет FaceApp почти полное право собственности на загруженные фотографии и позволяет ей использовать, изменять и продавать снимки, как компания сочтет нужным, без какой-либо компенсации для пользователя.
Обновлено в 09:35
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:30
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Александр Ревва показал детское фото и назвал себя «гадким утенком»
Александр Ревва показал, как изменился за примерно четыре десятилетия.
Обновлено в 00:35
Футбол
Клопп: трансфер Бруну Фернандеша может усилить «МЮ», это не здорово
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 03:28
Авто
Fiat Panda представлен в виде крошечного хот-хэтча
Под капотом «заряженного» Fiat Panda спрятан турбированный двигатель Abarth.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 04:10
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
Директор компании уверен, что катарский газ — неплохая альтернатива российскому голубому топливу, транзит которого Газпром может остановить после 2020 года.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Кино
Стал известен гонорар Микки Рурка за съемки в «Брате-3»
Голливудский актер Микки Рурк, сыгравший одну из ролей в российском фильме «Брат-3», получил за участие в съемках триста тысяч долларов.
Обновлено в 06:03
Политика
Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела
Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33