с чего всё началось

Рекламные доходы «Газпром-медиа» в первом полугодии упали на 6% до 33,2 млрд рублей, следует из финансовой отчётности «Газпромбанка». Такие показатели компании связаны с падением рынка ТВ-рекламы в целом. В целом ГПМ завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,1 млрд рублей.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Политика Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.

Политика Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Политика Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

Происшествия США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Спорт Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.

Политика Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Политика США ввели санкции против ливанского банка Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.

Происшествия Жертвой убийцы-рецидивиста в Кашире оказался насильник Как стало известно РЕН ТВ, убийца-рецидивист, который только недавно оказался на воле после 13-летнего заключения, в ходе конфликта убил оппонента.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Авто Купе Mopar ’19 Dodge Challenger отметит юбилей кастомизации Ателье Mopar отмечает десятилетие кастомизации заводских автомобилей FCA, в связи с чем для Северной Америки подготовлена юбилейная версия масл-кара Dodge Challenger.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Футбол Спартак — Брага 1:2 Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»

Экономика Аргентина хочет реструктурировать госдолг на $101 млрд Президент Аргентины Маурисио Макри в четверг призвал инвесторов к спокойствию и предложил провести переговоры с оппозицией, чтобы помочь стране избежать дефолта.

Здоровье В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.

Здоровье Минздрав обнародовал данные о заболеваемости сифилисом в России В сообщении Минздрава указано, что лидером по уровню заболеваемости стала Республика Тыва (43,5 случая сифилиса на 100 тысяч населения).

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Кино Скарлетт Йоханссон заметно поправилась Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Общество Меган Маркл украсила портретами принцессы Дианы комнату своего сына Меган Маркл выбрала необычный атрибут в качестве украшения для комнаты своего сына Арчи, развесив там портреты принцессы Дианы.

Транспорт Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.