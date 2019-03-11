Экономика
Реклама в интернете впервые обогнала телевидениеBFM.ru 11:50
В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 млрд рублей и впервые обогнали телевидение — 187 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
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Рекламный рынок в России в 2018 году вырос на 12% по сравнению с показателями 2017 года, суммарный объем рекламных бюджетов за вычетом НДС составил почти 469 млрд рублей, интернет занял лидирующую позицию на рынке, оттеснив телевидение.ТАСС07:18
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Продажи рекламы в интернете в 2018 году превысили показатели на телевидении
Rambler News Service07:33
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