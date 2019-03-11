Экономика

Реклама в интернете впервые обогнала телевидениеBFM.ru вчера в 11:50

В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 млрд рублей и впервые обогнали телевидение — 187 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
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с чего всё началось

Исследование: рынок интернет-рекламы в России по итогам 2018 года обогнал телевидение

Объем рынка интернет-рекламы вырос на 22% - до 203 млрд рублей, динамика сегмента телевидения превысила 9%, что позволило достичь объема 187 млрд рублей.
ТАССвчера в 07:18

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Нашли себя в соцсетях

Российская газетавчера в 16:04

Реклама в интернете впервые обогнала ТВ

РБКвчера в 14:27

Интернет-реклама обогнала телевизионную

Коммерсантъвчера в 09:21

Доходы СМИ в интернете продолжают расти

Ведомостивчера в 15:54

По итогам 2018 года объем рынка интернет-рекламы впервые в России обогнал телевидение

Эхо Москвывчера в 08:31

АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за 2018 год

ТАССвчера в 12:29

Продажи рекламы в интернете в 2018 году превысили показатели на телевидении

Rambler News Serviceвчера в 07:33
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Политика

В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Обновлено в 00:44
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Суд в Кузбассе приостановил работу предприятия из-за «черного снега»

Суд в городе Прокопьевск Кемеровской области после проверки прокуратуры из-за выпадения "черного снега" приостановил на 60 суток работу местной горно-обогатительной фабрики "Прокопьевская", сообщает надзорное ведомство во вторник.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Происшествия

Полиция начала рейд на рынке «Фуд Сити» в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков Москвы «Фуд Сити», сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:23
Общество

Росстат заявил о росте урожайности сельхозкультур в России

В России с 2012 по 2017 года выросла урожайность сельскохозяйственных культур, сообщает 12 марта RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Boeing обновит программное обеспечение на всех лайнерах 737 MA

Новое программное обеспечение установят на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MA, сообщается в заявлении на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Почему условия Москвы неприемлемы для Японии Японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:29
Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»

Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов в Великий пост

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика

Самая дорогая в стране трасса до Сочи обойдется в 1 трлн рублей

Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Кузнецова: Брошенная в московской квартире девочка отстает в развитии

Оставленная без присмотра в московской квартире девочка не истощена, но специалисты обнаружили отставания в развитии — ребенок не говорит и с подозрением относится к еде и воде, рассказала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:39
Энергетика

Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено вчера в 16:24
Общество

Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом

Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта.
Обновлено вчера в 23:40
Спорт

Медведева отписалась от Туктамышевой в инстаграме

Российская фигуристка Евгении Медведева отписалась в инстаграме от соотечественницы Елизаветы Туктамышевой.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу

РФ и Украина должны быть независимыми государствами, с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима, считают большинство граждан обеих стран.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

Станцию метро «Славянский бульвар» и МЦД соединят теплым переходом

Обновлено в 01:09
Армия и оружие

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников

В ведомстве добавили, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий, заявленных работодателями в службы занятости.
Обновлено в 00:30
Происшествия

У берегов Китая 12 человек пропали без вести после столкновения судов

Обновлено в 00:25
Общество

Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом

Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

С фрегата «Адмирал Горшков» испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»

В конце 2019 года с фрегата "Адмирал Горшков" впервые будет запущена российская гиперзвуковая ракета "Циркон".
Обновлено вчера в 21:57
Спорт

О чём говорили в день отдыха на ЧМ по биатлону

Тренеры сборной России по биатлону резко отреагировали на критику со стороны Максима Кугаевского, наставника Евгения Гараничева, обвинившего их в ошибке подопечного в гонке преследования на чемпионате мира.
Обновлено в 00:44
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