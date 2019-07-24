Один пост рекламного характера на странице в Instagram футболиста Криштиану Роналду стоит $975 тысяч. Соответствующие данные разместил портал Hopper. На второй строчке рейтинга – нападающий ПСЖ Неймар ($722 тыс.), на третьей – форвард «Барселоны» Лионель Месси ($648 тыс.).

Реклама Роналду в Instagram признана самой дорогой среди спортсменов

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