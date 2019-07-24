Футбол
Реклама Роналду в Instagram признана самой дорогой среди спортсменовМИР 24 08:57
Один пост рекламного характера на странице в Instagram футболиста Криштиану Роналду стоит $975 тысяч. Соответствующие данные разместил портал Hopper. На второй строчке рейтинга – нападающий ПСЖ Неймар ($722 тыс.), на третьей – форвард «Барселоны» Лионель Месси ($648 тыс.).
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом на Кубу, которая станет первым пунктом поездки главы дипломатического ведомства по странам Латинской Америки.
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
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