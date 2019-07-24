Футбол

Реклама Роналду в Instagram признана самой дорогой среди спортсменовМИР 24 08:57

Один пост рекламного характера на странице в Instagram футболиста Криштиану Роналду стоит $975 тысяч. Соответствующие данные разместил портал Hopper. На второй строчке рейтинга – нападающий ПСЖ Неймар ($722 тыс.), на третьей – форвард «Барселоны» Лионель Месси ($648 тыс.).
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Пост в Instagram Роналду стоит дороже, чем у Месси, Неймара и Бекхэма

Спорт-Экспресс04:25

Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в инстаграме

Sport24.ru04:33

Роналду получает почти один млн долларов за рекламу в социальной сети

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Роналду - самый дорогой спортсмен в Инстаграме

Soccer.ru04:42

Сколько стоит реклама в «инстаграме» звёзд спорта. Роналду, Месси, Неймар

Чемпионат11:10

Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

Матч ТВ04:21

Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

Sportbox.RU04:21
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Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Авто

Mazda тестирует RX-8 на Нюрбургринге

Японская компания вывела на трассу два купе Mazda RX-8.
Обновлено в 11:53
Футбол

Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»

В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти.
Обновлено в 10:28
Политика

Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.
Обновлено в 10:38
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика

На Украине предложили расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.
Обновлено в 11:06
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
Политика

Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом на Кубу, которая станет первым пунктом поездки главы дипломатического ведомства по странам Латинской Америки.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Космос

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Происшествия

На Урале задержали подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры

Силовики задержали всех подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

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Кино

Завершён сценарий нового фильма о Риддике

Обновлено в 08:42
Здоровье

Воронежские хирурги извлекли кисту из мозга ребенка

Провести хирургическое вмешательство решились врачи детской облбольницы №2. Нейрохирурги Николай Глаголев и Сергей Гриценко смогли полностью удалить кисту через отверстие в черепе диаметром 11 мм и разрез на коже длиной 3 см. Оказалось, что образование в мозгу ребенка появилось из-за попадания в организм паразита – эхинококка.
Обновлено в 13:03
Авто

Новую Skoda Octavia засняли на дороге

Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл встретилась со своим кумиром детства и юности

Меган Маркл 23 июля вместе с принцем Гарри встретилась с кумиром своего детства и юности доктором Джейн Гудолл, главой движения «Корни и побеги».
Обновлено в 06:55
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс

В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Здоровье

Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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