Футбол

Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом в InstagramВести.Ru 10:04

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2019 года в Instagram по итогам исследования Hopper HQ. Один его рекламный пост в соцсети приносит ему 975 тысяч долларов.
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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в инстаграме

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Роналду — самый богатый спортсмен в Instagram. Португалец зарабатывает за один пост больше 800 тысяч евро

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
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