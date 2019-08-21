Кино
Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира возглавил Дуэйн ДжонсонСтраницы Воронежской культуры 13:48
За период с 1 июня 2018 года и 1 июня 2019 года актёр заработал $ 89 400 000. Джонсону удалось подняться со второй на первую строчку в рейтинге.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
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Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
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Как же грустно было смотреть за игрой Берга
Перед матчем с «Олимпиакосом» Берг рассказывал партнерам про горячее афинское дерби, а де Вильена надеялся, что форвард снова забьет злейшему врагу бывшего клуба.
Обновлено в 19:41
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Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
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Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Происшествия
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Обновлено в 08:24
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«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди
Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.
Обновлено в 14:58
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Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
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Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8
Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено в 13:16
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Егор Холявин проходит реабилитацию из-за анорексии
Плюс ко всему Егор Холявин страдает расстройством пищевого поведения, из-за чего был вынужден обратиться за квалифицированной помощью.
Обновлено в 14:00
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Общество
Форум «Таврида» с 2022 года станет работать круглогодично
Обновлено в 14:30
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В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
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Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
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Обновлено в 09:37
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
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Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
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В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпами
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Обновлено в 07:54
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Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Обновлено вчера в 20:00
Космос
В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект
Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Экономика
Utair завершила реструктуризацию облигаций
Авиакомпания Utair завершила реструктуризацию облигаций, говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое прошло 16 августа с участием гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, представителей авиакомпаний и банков-кредиторов.
Обновлено в 13:17