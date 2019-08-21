Кино

Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира возглавил Дуэйн ДжонсонСтраницы Воронежской культуры 13:48

За период с 1 июня 2018 года и 1 июня 2019 года актёр заработал $ 89 400 000. Джонсону удалось подняться со второй на первую строчку в рейтинге.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Forbes назвал самого высокооплачиваемого актёра мира

RT на русском14:02

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

ТАСС14:02

10 самых высокооплачиваемых актеров мира. Рейтинг Forbes

Forbes11:39

В рейтинге самых высокооплачиваемых киноактеров Forbes сменился лидер

РБК13:56

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Форбс

Эхо Москвы13:02

Назван самый высокооплачиваемый актер года

Lenta.ru12:24

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером

РИА Новости14:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика

Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Наука

В Китае планируют продавать клонированных котов

В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Как же грустно было смотреть за игрой Берга

Перед матчем с «Олимпиакосом» Берг рассказывал партнерам про горячее афинское дерби, а де Вильена надеялся, что форвард снова забьет злейшему врагу бывшего клуба.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци

Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
Обновлено в 19:07
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди

Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии

Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Политика

Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8

Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено в 13:16
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Экономика

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Егор Холявин проходит реабилитацию из-за анорексии

Плюс ко всему Егор Холявин страдает расстройством пищевого поведения, из-за чего был вынужден обратиться за квалифицированной помощью.
Обновлено в 14:00
Авто

Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave

Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Общество

Форум «Таврида» с 2022 года станет работать круглогодично

Обновлено в 14:30
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Кино

Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel

Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Экономика

Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпами

Главным образом, растёт ипотечное и потребительское кредитование, отмечают аналитики.
Обновлено в 07:54
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия

В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться

Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Космос

В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект

Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Экономика

Utair завершила реструктуризацию облигаций

Авиакомпания Utair завершила реструктуризацию облигаций, говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое прошло 16 августа с участием гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, представителей авиакомпаний и банков-кредиторов.
Обновлено в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуэйн Джонсон
Американский рестлер и киноактёр, известный также под псевдонимом Скала. С 1996 года по 2004 год выступал в World Wrestling Federation/Entertainment. С 2011 года вновь работает в WWE, нерегулярно выступая в основном на бренде Raw. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крис Хемсворт
Австралийский актёр
Австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк»￼￼, «Мстители: Война бесконечности»￼￼ и «Мстители: Финал», а также в фильмах «Гонка», «Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», «В сердце моря» и «Люди в чёрном: Интернэшнл».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное