Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%РБК 09:50
Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос более 2 тыс. респондентов проводился с 14 по 22 марта в 126 населенных пунктах.
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Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео
В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Экономика
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика
Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ
Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Сотрудники полиции задержали на севере Китая неизвестного, застрелившего пять человек.
Обновлено в 06:53
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу
25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 09:18
Армия и оружие
Боевики открыли огонь по окраине Алеппо
Обновлено в 10:08
Политика
СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине
Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Обновлено в 07:03
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США
Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
В аппарате ГИБДД подготовлен перечень изменений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Интернет
Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения
Обновлено в 02:16
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика
МИД РФ назвал итоги расследования Мюллера «позором юстиции»
МИД назвал «позором американской юстиции» обвинения в адрес 25 россиян в связи с «вмешательством» в американские выборы президента.
Обновлено в 08:47