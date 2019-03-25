Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%РБК 09:50

Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос более 2 тыс. респондентов проводился с 14 по 22 марта в 126 населенных пунктах.
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Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге

News.ru10:34

Опрос: за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев

Газета.Ru03:03

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Известия07:49

Опрос: Зеленский во втором туре выборов президента Украины побеждает всех соперников

ТАСС08:15

Опрос: рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%

RT на русском05:26

Рейтинг Зеленского впервые превысил 30%, показал опрос

РИА Новости04:53

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

РБК09:50
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео

В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика

Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»

Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Экономика

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Авто

В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек на севере Китая

Сотрудники полиции задержали на севере Китая неизвестного, застрелившего пять человек.
Обновлено в 06:53
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу

25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Политика

Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика

Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 09:18
Армия и оружие

Боевики открыли огонь по окраине Алеппо

Обновлено в 10:08
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Обновлено в 07:03
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США

Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

В аппарате ГИБДД подготовлен перечень изменений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»

Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Интернет

Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения

Обновлено в 02:16
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика

МИД РФ назвал итоги расследования Мюллера «позором юстиции»

МИД назвал «позором американской юстиции» обвинения в адрес 25 россиян в связи с «вмешательством» в американские выборы президента.
Обновлено в 08:47
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Владимир Зеленский
Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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