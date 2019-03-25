Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Известия07:49

Опрос: Зеленский во втором туре выборов президента Украины побеждает всех соперников

ТАСС08:15

Опрос: за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев

Газета.Ru03:03

Рейтинг Зеленского впервые превысил 30%, показал опрос

РИА Новости04:53

За Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев

Аргументы и Факты03:32

Новый рейтинг кандидатов в президенты Украины указал на безусловного лидера

ТВ Центр03:14

Опрос: рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%

RT на русском05:26
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За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
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Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
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Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Авто

Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
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Политика

Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы

Действия США по отношению к Венесуэле являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции.
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Кино

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"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".
Обновлено в 08:02
Общество

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Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России

Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено в 07:58
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Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Космос

Создатели биопринтера получили лицензию на работу от Роскосмоса

«Госкорпорация „Роскосмос“ предоставила лицензию компании „3Д Биопринтинг Солюшенс“ на работы по проведению исследований и экспериментов с использованием космической техники», — сказано в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 08:12
Общество

Кабмин определит индекс качества городской среды

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании методики по определению индекса качества городской среды.
Обновлено в 06:56
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
Обновлено в 07:56
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

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Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit

Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 07:57
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Экономика

Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
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РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»

Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Технологии

В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС

На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
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Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Происшествия

Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» за год стал богаче на $50 млн

Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Зюганов: В мире «вновь запахло большой войной»

Геннадий Зюганов «уловил» в мире особый «запах большой войны», который невозможно спутать.
Обновлено в 07:37
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Винус Уильямс: «Думаю, Касаткина может играть гораздо лучше»

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Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

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Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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Владимир Зеленский
Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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