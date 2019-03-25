Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Армия и оружие
США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе
За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
Обновлено в 07:35
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Авто
Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Политика
Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы
Действия США по отношению к Венесуэле являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:44
Кино
Бондарчук призвал освободить Серебренникова
"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".
Обновлено в 08:02
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Космос
Создатели биопринтера получили лицензию на работу от Роскосмоса
«Госкорпорация „Роскосмос“ предоставила лицензию компании „3Д Биопринтинг Солюшенс“ на работы по проведению исследований и экспериментов с использованием космической техники», — сказано в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 08:12
Общество
Кабмин определит индекс качества городской среды
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании методики по определению индекса качества городской среды.
Обновлено в 06:56
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
Обновлено в 07:56
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Политика
Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit
Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 07:57
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Экономика
Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
Обновлено в 05:00
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Технологии
В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС
На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
Обновлено в 01:02
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Зюганов: В мире «вновь запахло большой войной»
Геннадий Зюганов «уловил» в мире особый «запах большой войны», который невозможно спутать.
Обновлено в 07:37
Теннис
Винус Уильямс: «Думаю, Касаткина может играть гораздо лучше»
Обновлено в 04:39
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
Обновлено в 00:10