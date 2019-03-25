Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Армия и оружие США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.

Авто Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.

Политика Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы Действия США по отношению к Венесуэле являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции.

Кино Бондарчук призвал освободить Серебренникова "Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.

Происшествия Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.

Космос Создатели биопринтера получили лицензию на работу от Роскосмоса «Госкорпорация „Роскосмос“ предоставила лицензию компании „3Д Биопринтинг Солюшенс“ на работы по проведению исследований и экспериментов с использованием космической техники», — сказано в сообщении госкорпорации.

Общество Кабмин определит индекс качества городской среды Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании методики по определению индекса качества городской среды.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Происшествия Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.

Политика Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Экономика Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.

Политика В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".

Технологии В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".