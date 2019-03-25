Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

РБК09:50

Эксперты оценили шансы Зеленского пройти во второй тур выборов

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Эксперт: Порошенко может сорвать второй тур выборов, если не станет финалистом

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Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

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Опрос: рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%

RT на русском05:26

За Зеленского на выборах президента Украины готовы проголосовать более 30% избирателей

РЕН ТВ05:04

Опрос: за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев

Газета.Ru03:03
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Политика

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О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.
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Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
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Министерство культуры и Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан объявляют открытый международный конкурс на должность директора Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе.
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Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали

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Адвокаты Александра Кокорина Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова бьют тревогу, пока их подзащитный томится в «Бутырке» с больной ногой, ведь врачи «Зенита» все никак к нему не приедут.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
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«Новый вид» и «новый опыт»: смартфон Lenovo Z6 Pro должен удивить возможностями

На выставке Mobile World Congress 2019 компания Lenovo должна была представить смартфон Lenovo Z6 Pro, однако анонс перенесли на более поздний сроки.
Обновлено в 02:07
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Рогозин захотел доверить Восточный компаниям Ротенберга и Тимченко

Обновлено в 05:51
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Россия решила сохранить транзит газа через Украину

В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года.
Обновлено в 06:34
Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

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Владимир Зеленский
Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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