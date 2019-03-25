Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.
Обновлено в 06:57
Политика
Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Подписка на видеосервис Apple может составить всего десять долларов
Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
Обновлено в 04:33
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Москве мужчина умер в здании суда
В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Культура
Объявлен открытый международный конкурс на должность директора Музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе
Министерство культуры и Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан объявляют открытый международный конкурс на должность директора Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
В «Зените» рассказали, почему к Кокорину не приезжает «клубный» врач
Адвокаты Александра Кокорина Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова бьют тревогу, пока их подзащитный томится в «Бутырке» с больной ногой, ведь врачи «Зенита» все никак к нему не приедут.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
«Новый вид» и «новый опыт»: смартфон Lenovo Z6 Pro должен удивить возможностями
На выставке Mobile World Congress 2019 компания Lenovo должна была представить смартфон Lenovo Z6 Pro, однако анонс перенесли на более поздний сроки.
Обновлено в 02:07
Политика
Россия решила сохранить транзит газа через Украину
В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года.
Обновлено в 06:34
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Общество
Уровень официальной безработицы за неделю вырос на 0,4%
"С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Патриарх Ириней: бомбардировки НАТО отбросили Сербию на 50 лет назад
Агрессия Североатлантического альянса отбросила Сербию на 50 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Спорт
Евгения Медведева довольна «бронзой» и намерена двигаться дальше
Медведева считает: "Бронза на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды".
Обновлено в 09:42
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41