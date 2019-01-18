Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в РоссииREGNUM вчера в 15:24
Рейтинги опубликованы на сайте ВЦИОМ. Согласно исследованию, рейтинг доверия президенту России как политику на минувшей неделе составил 33,4% — это лидирующий показатель. При этом рейтинг одобрения деятельности президента как института власти по среднему значению на 13 января составил 62,1%.
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Не такого, как Путин. Рейтинг доверия президенту снизился до исторического минимума
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